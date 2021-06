Barcellona, riapre il Teatro Mandanici. Ecco il programma per la stagione estiva

La Stagione estiva del Teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto andrà in scena dal 26 giugno al 7 Agosto a Villa Primo Levi. Grosse novità nel panorama artistico-teatrale, ben sette le serate musicali: dalla lirica al jazz, dalle musiche da film al pop d’autore fino al flamenco. La kermesse, voluta dal Sindaco Pinuccio Calabrò, sarà dedicata ai numerosi anniversari che rendono il 2021 un anno speciale come il 700° di Dante Alighieri.

Non a caso è stato scelto come titolo “A riveder le stelle”, che rappresenta l’ultimo verso dell’Inferno dantesco. La stagione si aprirà con un Gran Gala Lirico che vede la partecipazione del Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa, al pianoforte Annamaria Calì.

Sarà un viaggio sulle pagine delle opere liriche della tradizione: prenderanno vita i personaggi de La Traviata, Cavalleria Rusticana, Rigoletto, La Bohéme, La Vedova Allegra. La serata si concluderà con alcune tra le più note romanze della tradizione: da Mamma a O sole mio.

Sabato 3 luglio sarà la volta del tradizionale concerto della Banda Placido Mandanici. La compagnia darà omaggio alle arti e alla patria farà rivivere le composizioni di autori come Michele Novaro, Giovanni Paisiello, E. Morricone, fino a un omaggio al grande Battiato. La serata si presenterà come una traversata musicale, guidata dalla competenza di Rosanna Benevento, che presenterà i brani proposti.

Come si diceva, la rassegna prevederà anche due i momenti dedicati al jazz d’autore, che saranno possibili grazie a una importante collaborazione nata tra il Comune di Barcellona e il Conservatorio Corelli di Messina presieduto dal Giuseppe Ministeri. Il percorso dedicato al Jazz si aprirà sabato 10 luglio, con Rossella D’Andrea Quartet – Musiche Jobim, Gershwin, Porter, Young, McHugh, Parker. Un programma raffinato, eseguito da un gruppo che riuscirà a coinvolgere anche i neofiti, che potranno apprezzare lo stile e la ricercatezza delle proposte musicali. Sempre protagonista il Corelli nella serata di sabato 17 luglio che vedrà sul palcoscenico il Mesica Saxophone Quartet composto da Claudio Raneri, Simone Impellizzeri, Giulia De Domenico e Alessandro Vancheri, insieme con Luigi V. Luca, fisarmonicista.

Martedì 27 luglio spazio al Fuego Flamenco dell’Associazione Novalyra, che propone Duende Sur: Alejandra Bertolino Garcìa al canto, Deborah Brancato, ballerina, Antonio Livoti alla chitarra flamenca, Salvo Compagno con cajòn e percussioni, Antonio Putzu ai fiati, Cesare Frisina, violino, Maria Fausta Rizzo, viola e Francesco Di Stasio al contrabasso e basso elettrico faranno rivivere le passioni della cultura gitana andalusa.







Non mancherà la musica pop d’autore con Marco Morandi, figlio di Gianni Morandi, pronto ad omaggiare le musiche del padre; l’evento condurrà lo spettatore in un itinerario immaginario, cullato dalle più celebri canzoni dell’eterno ragazzo italiano. La stagione si concluderà col jazz sabato 7 agosto, il Floriana Pappa Quartet eseguirà le musiche di Jobin, Gershwin, Porter, Rodgers & Hart. Anche in questo caso, un programma molto noto e ricercato allo stesso tempo, per concludere in bellezza la ricca stagione estiva del teatro. Le serate del 26 giugno, 10, 17 luglio e 7 agosto vedranno partecipare diverse scuole di danza cittadine, che hanno voluto omaggiare la città.

L’ingresso, come voluto dal Comune, sarà gratuito per dare un forte segnale di ripartenza.Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Sarà possibile, ritirare i biglietti (2 per ciascun richiedente) dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, presso la biglietteria del Teatro Placido Mandanici.

I biglietti, disponibili da lunedì 21 giugno fino ad esaurimento, bisognerà ritirarli nei 15 giorni precedenti la data dell’evento.