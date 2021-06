IC Capuana, completato il progetto di attività motoria “I cinque cerchi”

I bambini delle classi II A e B della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Capuana” di Barcellona, guidato dalla dirigente Carmela Pino, hanno completato il progetto di attività motoria denominato “I cinque cerchi”. Seguiti dal docente esterno Sergio Santapaola e dalla tutor interna Antonella Mirabile, i ragazzini hanno vissuto un insieme di esperienze motorie dal corpo libero al gioco di squadra, alimentando non solo la complicità, ma anche una sana competizione. Lo sport è stato un ottimo mediatore trasversale per far acquisire competenze strumentali e scoprire i valori di lealtà, rispetto delle regole, migliorare la propria qualità di vita e il benessere psicofisico.