Gli alberi di Mazzarrà Sant’Andrea nelle strade e nelle piazze di Barcellona Pozzo di Gotto

E’ stato ufficializzato stamattina tra l’assessore all’ambiente di Barcellona Pozzo di Gotto Paolo Pino ed il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo Pietrafitta l’accordo tra le amministrazioni comunali per la fornitura di alberi di agrumi ed ulivi ornamentali, che saranno piantumati lungo le strade e nelle piazze della città del Longano. Era presente anche il consigliere comunale Gianfranco Benenati, in rappresentanza del gruppo Azzurri.

Tutto il territorio sarà interessato dalla nuova alberatura, con l’obiettivo di migliorare il decoro cittadino. Il sindaco Pietrafitta ha dato massima disponibilità del Comune culla dei vivai, garantendo un’ampia fornitura di piante secondo le necessità che sarà manifestata dall’amministrazione di Barcellona, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò.

"Quello di oggi - afferma l'assessore Paolo Pino - è solo un gesto simbolico rispetto all'accordo raggiunto con l'amministrazione di Mazzarrà Sant'Andrea, nell'ambito dei rapporti di collaborazione favoriti anche alla reciproca appartenenza al gruppo di Forza Italia. La scelta degli agrumi e degli ulivi è legata alla volontà di valorizzare le tradizioni della nostra città, che si è sviluppata anche grazie all'attività agricola proprio nella produzione di arance, limoni e olive. L'intesa per la forniture di piante si lega anche all'imminente approvazione del nuovo regolamento per il verde pubblico, che è attualmente in discussione nella I commissione consiliare".

"La sinergia tra il Comune di Mazzarrà Sant'Andrea - sottolinea il sindaco Carmelo Pietrafitta - e la città di Barcellona Pozzo di Gotto nasce dalla volontà di far conoscere le piante prodotto sul nostro territorio. Sono tanti i comuni che posso definirsi città dei vivai, ma pochi quelli che sono considerate culla dei vivai, come Marrarrà Sant'Andrea. Nell'intesa con l'amministrazione di Barcellona non ci sono limiti nella fornitura e la quantità di piante donate sarà definita all'esigenza, con l'obiettivo di arricchire gli spazi pubblici della città del Longano".