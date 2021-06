I.C. Capuana: mostra in Galleria Leonardo, editi i risultati del Concorso su Dante Alighieri

L’Istituto comprensivo Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto, in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, padre della lingua italiana, autore della Divina Commedia, considerata una delle opere letterarie più importanti al mondo, ha bandito il Concorso “Dante 2021” rivolto ai propri alunni di ogni ordine e grado.



Il Concorso ha la finalità di stimolare la creatività, l’espressività, la riflessione critica, promuovere e valorizzare l’arte fatta dai giovanissimi alunni dell’Istituto Comprensivo Capuana. Scoprire il Sommo Poeta, approfondire lo studio delle sue opere, conoscere il suo messaggio immortale e sempre attuale, di conseguenza favorire lo sviluppo della cultura, il rispetto della legalità, il sentimento della giustizia, tutti valori che hanno definito l’esistenza di Dante Alighieri.

Gli elaborati concorsuali, espressione di un lavoro conclusivo interdisciplinare, andranno a confluire nel “compito di realtà” finale di Istituto.



Considerata l’importanza del ruolo dell’arte e che la stessa può essere impiegata per arricchire e potenziare i processi educativi a partire dall’infanzia, il Concorso “Dante 2021” si è classificato come un concorso artistico. Oltre a stimolare l’apprendimento di altre discipline, la pittura, il disegno, la modellistica diventano attività essenziali per lo sviluppo della percezione, le capacità motorie e l’interazione sociale. Pertanto l’arte gioca un ruolo essenziale, non solo nello sviluppo dei bambini e dei ragazzi, ma anche nell’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo.

“La cultura e le arti giocano un ruolo chiave in una educazione completa che permetta il pieno e armonioso sviluppo dell’individuo.” Ricevere un’educazione nel campo dell’Arte è, di conseguenza, un diritto universale per tutti gli alunni di ogni ordine e grado.

L’inaugurazione della mostra che ne è conseguita è stata lo scorso 24 Maggio mentre la proclamazione vincitori lunedì 7 giugno.

Gli elaborati concorsuali, grafico-pittorici, pervenuti per il Concorso di Arte Dante 2021, sono stati arricchiti da approfondimenti multidisciplinari organizzati in un “Codice miniato”.

Tutte le discipline hanno contribuito agli approfondimenti intesi come Compito di realtà, tuttavia il Concorso è stato un Concorso di Arte.

Inoltre su Facebook Leonardo Capuana saranno pubblicati alcuni video nei quali gli alunni stessi, piccoli artisti, parlano dei loro elaborati artistici e delle varie tematiche approfondite con i vari docenti.











































PREMIAZIONE CONCORSO DANTE 2021

PREMI SCUOLA SECONDARIA I GRADO

VERGA

1^C “I MOSTRI DI DANTE” STANCANELLI CATERINA

2^A “EVA NEL PECCATO” SCARPACI ANGELICA

3^A “LAMPADA INFERNO” COPPOLINO ALESSANDRO

3^B “DESIGN LAMPADE DIVINA COMMEDIA” BUCOLO ANDREA

GARIBALDI

3^A “DANTE E IL MURO DI FUOCO” DENI KUBAZEKAI e ANNA FURFARI

RODI’ MILICI

1^A “VOLTO DI DANTE” SOUFIANE ELSAYED

PREMI SCUOLA PRIMARIA – RODI’ MILICI

1^A “DANTE FANTASY” LONGO ANNA MARIA

CAPUANA

1^A e 1^B t.n.

“VIDEO – IL VIAGGIO DI DANTE NELLA DIVINA COMMEDIA”

3^A e 3^B tp

“DANTE PER GIOCO: INFERNO”

Progetto PON “I colori della diversita” – Modulo “Specchiarsi”

4^A “L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE….”

5^C “IL LABIRINTO”

ACQUACALDA

5^A “CERBERO” DAINOTTI SILVIA

PROTONOTARO

3^A “DANTE VERSO I TRE REGNI” POP-UP

CASTROREALE

4^A “L’INFERNO” CAMBRIA ROBERTO

PREMI SCUOLA DELL’ INFANZIA DE GASPERI “NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA MI RITROVAI PER UNA SELVA OSCURA” – RODI’ MILICI

“RACCONTIAMO DANTE GIOCANDO”

PROTONOTARO “DANTONE”

BAFIA “DANTE NASONE”

CASTROREALE “PUZZLE DANTE”

MENZIONI SPECIALI

SCUOLA SEC. PRIMO GRADO VERGA CREATIVITA’E ORIGINALITA’

1^A “MEDUSA” ARCORACI ADELE

1^B “ARPIE POP-ART“ SALAMITA CAMILLA

1^C “VOLTO DI DANTE” FRADI ANDREIS

1^C “GERIONE” GIACO FRANCESCO

2^A “VIDEO –LUCE E BUIO” tutta la classe

2^A “EVA CON LA MELA” BONANNO LUIGI

2 A Caviardage “DANTE IN UNA PAGINA” SCARPACI ANGELICA

2^B “PORTA INFERNO” MIZOURI JASSEM

2^B “ARMONIA CELESTE” PARATORE SIMONE

2^C “IL VOLTO DI DANTE PLUS” AMODEO SAMUELE

3^B “MATELDA” DIPINTO BARCA SANDRO

SCUOLA SEC. PRIMO GRADO GARIBALDI DI CASTROREALE

3^A CREATIVITA’E ORIGINALITA’ “LAMPADA PAOLO E FRANCESCA”

PUZZANGHERA BENEDETTA

2^A CASTROREALE “DANTE E LA GEOMETRIA”

MANDANICI ALESSANDRO

1^A CASTROREALE “CERBERO/LUCIFERO”

CHIOFALO SALVATORE

1^A CASTROREALE “IL VOLTO DEL DIAVOLO” MASTROENI

GIANDOMENICO

1^A CASTROREALE “DANTE NEL PARADISO” MIRABILE CAROLA

SCUOLA SECOND. PRIMO GRADO MARTINO DI RODì MILICI

1^A “CARONTE- PAOLO E FRANCESCA- CERBERO” tutta la classe

SCUOLA PRIMARIA CAPUANA

CREATIVITA’E ORIGINALITA’

1^A CAPUANA tn “A TAVOLA CON DANTE” tutta la classe

1^A e 1^B t.p.

“VIDEO – DANTE IERI E OGGI: I BAMBINI RACCONTANO”

2B tp “MUSEO CASA DI DANTE” tutta la classe

3^A tn “DANTE” tutta la classe

5^A “DANTE CAPOVOLTO” MUNAFO’ ANNA

5^B “A SCUOLA CON DANTE” tutta la classe

RODI’ MILICI

2^A “LA DIVINA AVVENTURA” tutta la classe

PROTONOTARO

PLESSO” LA DIVINA COMMEDIA POP-UP E LAP-BOOK”

MENZIONE SPECIALISSIMA – PRIMARIA CAPUANA

3^A / 3^B TEMPO PIENO “CI HANNO MESSO LA FACCIA!”

PROGETTO PON – I COLORI DELLA DIVERSITA’ MODULO “SPECCHIARSI”

SCUOLA INFANZIA ACQUACALDA “Menzione per tutta la classe”

BARCELLONA 07/06/2021 GIURIA CONCORSO DANTE 2021

ARCH. DANIELA CELI

ARCH. ANDREA CRISTELLI

ARCH.CELESTE FOTI

SIGNORA TRIFILETTI PRESIDENTE CONSIGLIO DI ISTITUTO