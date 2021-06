Fuori “Ombre” di Domingo, primo inedito del rapper di Vittoria

Domingo, nome d’arte di Domenico Venturella classe 1999, nasce a Vittoria in Sicilia. Sin da bambino ha nutrito passione per le rime che lo hanno portato a scrivere diversi brani già a dodici anni. Questo è anche il periodo in cui partecipa alle prime battaglie di freestyle ed ai primi contest rap, esperienze che sicuramente lo hanno spinto a debuttare col suo Primo Inedito su Spotify “Ombre”

“Ombre” è un cristallino classical rap con un mood urban, che ti porta dentro ad un mondo ricco di simbolismi. Nel singolo si riscontrano tutti i momenti oscuri del nostro trascorso e nelle parole di Domingo ci possiamo riconoscere.

“La canzone racconta i momenti più cupi della mia infanzia di rabbia, di solitudine, di paura.”

In questi suoni e in queste parole vediamo un’autore conscious e molto intimo, simile alla old school dei primi anni del 2000.

Social Domingo : https://www.instagram.com/sonodmng/