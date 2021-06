“Disegna la tua panchina”: la creatività e la fantasia per rendere più bella la città del Longano

L’amministrazione comunale, su iniziativa dell’assessore alla cultura Viviana Dottore, condivisa con il sindaco Pinuccio Calabrò e con l’intero esecutivo, ha pubblicato il bando di concorso denominato “Disegna la tua panchina”. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di proporre agli appassionati di disegno di elaborare di un progetto grafico per la decorazione di panchine letterarie che saranno posizionate in diversi luoghi di aggregazione della città. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a chiunque, anche non residente nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, ne abbia interesse purché abbia compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza dello stesso bando, che potete consultare cliccando qui

“Vorrei che il bando “Disegna la tua panchina” – commenta l’assessore Viviana Dottore – venisse letto come una possibilità per creare, immaginare, fantasticare. Questo bando l’ho pensato proprio così, come quell’appuntamento con l’amico, il compagno di scuola, la fidanzata, fissato per comprare o uscire dai vecchi astucci una miriade di colori e disegnare. Mettere insieme arte, estro, fantasia, cultura e soprattutto amore verso questa città che, benché martoriata dalle sue infinite criticità, ha bisogno anche di pensarsi e farsi vedere bella. È un appuntamento per tutti, ed è stato reso tale appositamente, senza requisiti minimi di partecipazione legati alla professione o alle competenze. “Disegna la tua panchina” prende spunto dall’idea londinese delle panchine letterarie, tra l’altro le prime in tutta Europa, per far sì che la nostra Barcellona possa avere delle sedute particolari ideate da chi in pomeriggi al mare con gli amici o da solo ha pensato ad un artista, uno storico, un poeta e ne è rimasto irrimediabilmente colpito e stupito tanto da disegnarlo nella sua panchina”.