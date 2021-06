Barcellona, incendio in una casa disabitata in via Garibaldi: traffico in tilt a Pozzo di Gotto

Un incendio è scoppiato oggi pomeriggio intorno alle 18 in via Garibaldi 775, poco dopo la copertura del torrente Idria a Pozzo di Gotto. Le fiamme, con molta probabilità innescate accidentalmente, hanno avvolto una vecchia casa disabitata. Sul posto è stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Milazzo, che hanno richiesto il supporto dell’autoscala proveniente dal Comando di Messina. Il rogo è stato domani dal tetto della casa, che era già pericolante.

Le conseguenza dell’incendio hanno interessato soprattutto il traffico veicolare, con lunghe file in via Papa Giovanni XXIII ed in via Garibaldi. Una pattuglia della Polizia Municipale ha convogliato il transito lungo la via Angelo Musco, nel quartiere Panteini, per bypassare il tratto di via Garibaldi interessato dal rogo. Ecco alcune immagine: