Oliveri è ufficialmente gay friendly, aderisce alla rete RE.A.DY Nazionale

Il comune di Oliveri, guidato dal sindaco Francesco Iarrera, aderisce ufficialmente alla “Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere” sottoscrivendo la “Carta d’inatenti”.

“La finalità della rete – chiarisce l’assessore alla cultura Salvuccia Saporito – è quella di individuare, mettere a confronto e diffondere politiche di inclusione sociale per le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender.”

Il sindaco Iarrera così commenta la firma del protocollo: “Ancora una volta il nostro comune si pone dalle parte di chi non giudica ma sa accogliere, perché l’amore non dà scelta. È come un vento forte che arriva improvviso e mentre tu hai messo a posto tutte le carte lui le spazza via e devi cambiare gioco. E uomo o donna, non ti resta che l’amore, che è la risposta ad ogni cosa”.