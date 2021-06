L’8 giugno l’anniversario della morte del Maggiore La Rosa. Il ricordo dell’Amministrazione

Il Sindaco Giuseppe Calabrò e il Presidente del Consiglio Comunale, Angelo Paride Pino, anche a nome della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, nell’ottavo anniversario della scomparsa ricordano Giuseppe La Rosa, Maggiore del 3° Reggimento Bersaglieri della Brigata Sassari, Medaglia d’Oro al Valor Militare, figlio di Barcellona Pozzo di Gotto caduto l’8 giugno del 2013 a Farah (Afghanistan), immolatosi con estremo ed eroico gesto per salvare la vita ai suoi commilitoni, frapponendosi tra loro e l’ordigno lanciato dai terroristi talebani dentro il mezzo su cui viaggiavano.

“La ricorrenza di quest’anno sarà ancora più triste per la famiglia La Rosa e per tutta la comunità cittadina, perché il 31 agosto del 2020 è salito al cielo anche il papà di Giuseppe, il Sig. Biagio La Rosa, sempre presente con silenzioso e dignitoso contegno nel ricordo dell’amato figlio ed è bello immaginare che proprio in questi momenti Biagio ci stia guardando dall’alto, sorridente perché riunito al suo Giuseppe. Alla Sig.ra Concetta e a tutta la famiglia La Rosa porgiamo l’affetto e l’abbraccio di Barcellona Pozzo di Gotto”.