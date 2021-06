Il Leo Club Barcellona dona 7 kit di primo soccorso ai comuni dell’Unione della Valle del Patrì

Il Leo Club Barcellona Pozzo di Gotto ha donato sette Kit di Primo Soccorso all’Unione dei Comuni della Valle del Patrì ed in particolare ai Comuni di Castroreale, Fondachelli Fantina, Rodì Milici e Terme Vigliatore. La consegna è avvenuto presso la sala consiliare del comune di Rodì Milici nella mani del sindaco Eugenio Aliberti, nel ruolo di Presidente dell’Unione dei Comuni della Valle del Patrì.

L’Attività rientra nel progetto Tema Operativo Nazionale “Leo for Safety and Security”, uno dei progetti Leo più importanti che vede ogni anno tutti i quasi 4000 soci Leo italiani scendere nelle piazze per distribuire, a Natale, i classici Pandorini, ed a Pasqua, le colombine o le uova pasquali.





Il primo cittadino di Rodì Milici dott. Eugenio Aliberti ha ringraziato il Club Leo di Barcellona P.G. per aver scelto questi comuni per un progetto così importante. Erano presenti alla cerimonia di consegna anche l’Assessore del Comune di Castroreale dott. Giuseppe Rappazzo, in rappresentanza del Sindaco, insieme al Presidente del Lions Club Barcellona PG, dott. Antonino Levita, al Presidente della IV Circoscrizione del Distretto Lions Sicilia, avv. Giuseppina Siracusa, ed al Leo Advisor del Lions Club Barcellona PG, avv. Pina Rita Bruno. La delegazione del Club ha evidenziato come negli ultimi anni, ed in questo in particolare, il ruolo dei Leo sia stato centrale nella pianificazione e realizzazione delle attività volte a sostenere le comunità individuando bisogni e realizzando soluzioni.

Durante la Cerimonia il Presidente del Leo Club Barcellona Pozzo di Gotto ha affermato: “In questa occasione desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che attraverso le nostre tradizionali attività di raccolte fondi nelle piazze hanno sostenuto la realizzazione di questo progetto e che in futuro la sosterranno per consentirci di aiutare le nostre comunità”. Domenico Levita ha inoltre voluto ribadire come durante questo difficile anno di pandemia e di restrizioni il Club Leo di Barcellona non si sia fermato, ma abbia continuato a servire il territorio sempre in stretta collaborazione e sintonia con il Lions Club Sponsor.