Barcellona, il sindaco Calabrò nomina la nuova commissione toponomastica

Il sindaco di Barcellona, Pinuccio Calabrò, ha proceduto alla nomina della nuova commissione toponomastica, che avrà il compito di valutare e di proporre l’intitolazione di aree pubbliche, strade ed edifici comunali. Come previsto dal regolamento del 2005, sono nove i componenti che all’inizio del mandato del primo cittadino vengono nominati su base fiduciaria ed a titolo gratuito tra esperti in storia e cultura locale, in materie scientifiche, letterarie, storiche ed umanistiche, oppure notoriamente distintisi nella società civile per lo svolgimento di rilevanti incarichi istituzionali.

Nella sua determina del 4 maggio scorso il sindaco ha nominato Francesca Canale, Dario Caroniti, Giovanni Fugazzotto, Gaetano Mercadante, Giovanni Messina, Domenica Adele Naselli, Francesco Raimondo, Salvatore Scilipoti e Gino Trapani. Sono componenti di diritto della Commissione anche il Segretario Generale del Comune, con funzione di Vice Presidente, nonché il Vice Segretario e il Dirigente dei Servizi Demografici, con funzione di componenti. Le riunioni si terranno preferibilmente nella sede comunale di via del Mare, presso l’ufficio servizi demografici.