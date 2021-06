Merì, assegnata la sede comunale di contrada Granatari alla nuova Pro Loco S.M. Annunziata

La Giunta Municipale di Merì, guidata dal sindaco Bonansinga ha assegnato in comodato d’uso alla nuova Pro Loco Santa Maria Annunziata APS i locali comunali di contrada Granatari. La decisione è stata condivisa davanti alla necessità di garantire all’associazione la possibilità di usufruire di locali idonei per riunirsi e decidere in merito alle attività che intende portare avanti. La costituzione della nuova Pro Loco è stata formalizzata lo scorso 7 aprile 2021 con il preciso obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio comunale.

Alcuni rappresentati del direttivo della Pro Loco Annunziata: da sx Piero Venuto, Graziano Cicciari (presidente) e Giovanni Cipriano

Nella riunione di Giunta tenutasi lo scorso 24 maggio, presieduta dal vice sindaco Antonino Siracusa, è stato deliberato di mettere a disposizione della Pro Loco in comodato d’uso la struttura comunale sita in Contrada Granatari ed aree adiacenti. I locali sono stati consegnati nella giornata del 4 giugno scorso a seguito di sottoscrizione del contratto apposito recante le firme dell’ingegnere Giuseppe Mazza in qualità di responsabile Area Tecnica del Comune di Merì e del dottore Graziano Cicciari nella sua qualità di Presidente della Pro Loco.

“Sono molto felice – afferma Graziano Cicciari, presidente Pro Loco – che la nostra neonata Associazione possa subito disporre di locali idonei nei quali tenere i nostri incontri e mettere a punto le iniziative che abbiamo in mente di realizzare per valorizzare il territorio di Merì. Crediamo fermamente che la collaborazione con l’Amministrazione Comunale possa essere un punto di forza per tutti noi e cercheremo di essere quanto più propositivi possibile”.

Confermano l’importanza della collaborazione con le associazioni del territorio anche i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. “La sinergia con nostri concittadini volenterosi – dichiara il sindaco Filippo Bonansinga – può produrre solo cose belle per Merì. L’Amministrazione Comunale, con questa decisione, ha voluto dimostrare la propria apertura a un dialogo che sia proficuo e che possa produrre risultati importanti per tutti noi. Da parte nostra c’è la massima e assoluta disponibilità ad accogliere le proposte che ci arriveranno”.

“Mettere a disposizione dei locali comunali per la Pro Loco – ribadisce il vicesindaco Antonino Siracusa – è stato naturale. Un gruppo di nostri concittadini che ha deciso di spendersi per il nostro territorio andava incoraggiato. Siamo a completa disposizione per recepire istanze atte a instaurare una proficua collaborazione per il bene della collettività e della nostra amata Merì”.