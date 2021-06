Calcio, fine della corsa per un’Igea 1946 penalizzata dalle assenze e dagli episodi

Si chiude a Giarre la stagione dell’Igea 1946, che nonostante una prova generosa perde 3-1 contro gli etnei e lascia strada all’Enna, che passa di misura sul campo di un Atletico Catania senza stimoli.

Le assenze di ben quattro titolari (Assenzio, Cassaro, Crifo’ e Biondo) hanno pesato soprattutto nell’approccio alla gara, contro un Giarre, che dopo una stagione regolare dominata rischiava di vedere sfumare il passaggio alla semifinale, dopo l’inopinata sconfitta di mercoledì sul campo dell’Enna. A penalizzare i giallorossi ci sono stati alcuni episodi sfortunati, con le contestata valutazioni dell’arbitro su alcuni contrasti in area giarrese, soprattutto nei minuti finale della partita, quando un gol avrebbe regalato la semifinale agli uomini del tecnico Peppe Furnari. Sarebbe stato un premio meritato, ma un Giarre determinato ha negato la marcatura, preferendo affrontare in semifinale proprio l’Enna, in una gusta rivincita della gara di mercoledì, questa volta in campo neutro.

Il match è iniziato subito in salita con l’arbitro Mangani di Arezzo che assegna un penalty ai gialloblu per punire un tocco di mano in area di Trimboli, trasformato da Concialdi. I padroni di casa non si accontenta del vantaggio e trova il raddoppio al 18′ con Savasta abile a sfruttare un’incertezza di Tricamo. L’Igea a questo punto trova la forza di reagire e dopo aver recriminato per la mancata concessione di un rigore dopo un intervento dubbio su Isgrò, trova il gol che in quel momento le regalerebbe la semifinale. Pettinato pasticcia mettendo in difficoltà il proprio portiere, trafitto con un tocco sotto porta del capitano giallorosso Dall’Oglio. Dopo l’intervallo, il Giarre non abbassa il ritmo del gioco e trova subito il gol del 3-1 ancora con Savasta. L’Igea subisce il colpo, ma nella seconda parte della ripresa non ha fortuna sulle conclusioni di Carrello e De Gaetano e poi contesta le decisione del solito Mangani, che non valuta da rigore due contatti in area giarrese, soprattutto il secondo su Paradiso, che resta a terra, con i padroni di casa che continua a giocare. La gara si conclude senza altre emozioni ed il Giarre può festeggiare la conquista della semifinale, in cui affronterà l’Enna, che sette giorni fa era uscito sconfitto meritatamente dal D’Alcontres di Barcellona con il minuto scarto. Un gol in più in quell’occasione avrebbe cambiare le carte in tavola e dato all’Igea il pass per la semifinale. Non è però il tempo delle recriminazioni, ma quello della consapevolezza di aver lottato fino alla fine per centrare un obiettivo importante.

foto credit Francesco Saya