Villarosa-Papiro: “fondo per la creazione di canili pubblici ai comuni della provincia di Messina in dissesto ed in pre-dissesto”

I deputati messinesi Villarosa e Papiro dichiarano che, grazie al Governo Conte II, si è istituito un fondo di 5 milioni di euro per la messa in sicurezza o progettazione e costruzione di nuovi canili.

Inoltre hanno inviato una lettera ai sindaci della provincia per informarli. Presentare un progetto importante comporta anche ricevere dei fondi per la progettazione di nuovi canili pubblici.

“Il territorio provinciale è penalizzato da decenni, pochissimi i rifugi che possono ospitare i randagi, mancanza che pesa specie sulle casse degli enti locali, ricordiamo che tutti i randagi senza microchip sono di responsabilità del Sindaco del comune in cui esso viene ritrovato, per questo motivo che ci teniamo a far partecipare, per la costruzione ex novo di rifugi pubblici.”

Deputati messinesi Villarosa e Papiro