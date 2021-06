Calcio Eccellenza, l’Igea ad un passo dalla semifinale playoff: ecco tutte le combinazioni

L’Igea 1946 si gioca domani le sue carte per conquistare il passaggio alla semifinale playoff della poule A nel torneo di Eccellenza. La squadra del tecnico Beppe Furnari non potrà contare su ben quattro uomini squalificati (Assenzio, Cassaro, Crifò e Biondo, ma ha comunque dimostrato di avere le risorse tecniche e caratteriali per centrare l’obiettivo.

Il primato nel girone con tre punti di vantaggio su Giarre ed Enna non garantisce la certezza del passaggio del turno. Per ottenerla i giallorossi dovranno uscire imbattuti dalla stadio di Giarre, in una sfida che si preannuncia molto combattuta. Con una serie di combinazioni, Isgrò e compagni potrebbero conquistare il passaggio del turno anche con una sconfitta di misura. In questo caso l’Enna non dovrà vincere il confronto con l’Atletico Catania con due o più gol di scarto. Tutte le squadre, compreso l’Atletico Catania a quota zero, hanno almeno una possibilità di conquistare la semifinale.

La classifica della poule A prima dell’ultimo turno

SQUADRA PUNTI G V P S GF GS DR Igea 6 2 2 0 0 3 1 2 Giarre 3 2 1 0 1 4 3 1 Enna 3 2 1 0 1 1 1 0 Atletico Catania 0 2 0 0 2 3 6 -3

Ecco tutte le combinazioni per il passaggio del turno delle quattro squadre della poule A