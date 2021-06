Barcellona, continuano i disagi nella raccolta rifiuti: la discarica blocca una parte del carico con i sacchi neri

E’ davvero un momento complicato per il conferimento dei rifiuti prodotti nella città del Longano ed in molti Comuni, che sono stati dirottati verso la discarica di Trapani. Oltre all’aumento dei costi per il trasporto, sono evidenti le difficoltà nello smaltimento dei cumuli di immondizia indifferenziata. La società che gestisce il sito di Trapani ha ribadito ancora una volta la rigida applicazione dei protocolli, con il divieto assoluto del conferimento irregolare, soprattutto con l’uso dei sacchi neri ormai banditi anche dal Comune di Barcellona, con un’avviso pubblico che prevede sanzioni di 25 a 500 euro per i trasgressori sorpresi a gettare l’immondizia senza utilizzare sacchi trasparenti, tali da garantire l’opportunità di ispezionarne il contenuto.

Anche ieri oltre 20 tonnellate di rifiuti indifferenziati su un totale di 30, trasportati a Trapani da un articolato della Dusty, sono state bloccate e sono rientrate a Barcellona. La conseguenza è sotto gli occhi di tutti, con l’impossibilità di raccogliere tutti i rifiuti abbandonati da incivili in diverse zone delle città, come testimoniano le immagini inviate alla redazione da un lettore da via Camarda.

L’assessore Paolo Pino, nel rinnovare l’invito a rispettare il divieto di utilizzo di sacchi neri, ha annunciato l’imminente via libera all’attività di controllo del territorio, attraverso l’utilizzo degli ispettori ambientali, chiamati a segnalare alle forze dell’ordine, in particolare alla Polizia Municipale, le irregolarità riscontrate nel conferimento dei rifiuti soprattutto nelle isole ecologiche mobili. “Su 69 nominati con determina del Sindaco del 27 ottobre 2020 – riferisce l’assessore – hanno manifestato la propria disponibilità 45 persone, che dovranno adesso sottoporsi a visita medica e frequentare il corso per sicurezza. Dopo la stipula di un’assicurazione contro infortuni, potranno iniziare il loro servizio di volontariato”.