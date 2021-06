Barcellona, Kleida Vukaj è la coordinatrice giovanile cittadina di Diventerà Bellissima

L’onorevole Pino Galluzzo, deputato regionale all’Ars e la capogruppo consiliare di Diventerà Bellissima, Agostina Recupero, hanno ufficializzato la nomina di Kleida Vukaj, diciassettenne studentessa del liceo classico Luigi Valli, nell’incarico di Coordinatrice giovanile della città del Longano per il movimento di Musumeci.

“Sono infatti già tantissimi – si legge in una nota dell’on. Galluzzo – le ragazze ed i ragazzi che hanno aderito alle idee concrete ispirate dal movimento Diventerà Bellissima in tutta la Sicilia, sempre nel più sano spirito di aggregazione e di partecipazione. Il compito della giovane Kleida sarà quello di gestire le attività che sono già in itinere e le iniziative da intraprendere per rendere il territorio è la comunità barcellonese ancora più visibile ed attrattiva, come sempre nello stile efficace fin’ora dimostrato dal movimento”