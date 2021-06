Barcellona: le congratulazioni delle Istituzioni ai Neocavalieri Panella e Pino

Il Sindaco Giuseppe Calabrò e il Presidente del Consiglio Comunale, Angelo Paride Pino, anche a nome della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, porgono alla D.ssa Letizia Panella e al Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, oggi in quiescenza, Salvatore Pino le più fervide congratulazioni e felicitazioni per l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica, della quale entrambi sono stati recentemente insigniti.

“Il prestigioso riconoscimento attribuito alla D.ssa Panella e al Luogotenente Pino è motivo di orgoglio per l’intera comunità di Barcellona Pozzo di Gotto”. Dalla nota stampa dell’ufficio di gabinetto

Nella nota stampa si legge inoltre: “Premiare l’incondizionata dedizione al dovere e il continuo impegno civile di due concittadini che rappresentano eccellenze di una comunità sempre impegnata in un percorso di crescita sociale assume un valore altamente simbolico per le nuove generazioni – ancor più in una fase storica di grave difficoltà quale è quella che stiamo attraversando – e indica la strada da seguire per mantenere ed accrescere le libertà civili e i livelli di qualità della vita e di sicurezza collettiva che il nostro Paese ha saputo raggiungere”.