Si ricorda ai cittadini di non utilizzare sacchi neri per la raccolta dell’indifferenziato e di utilizzare gli appositi sacchi per raccolta dell’umido. Saranno comminate sanzioni da 25 a 500 euro.

Inoltre, si invita all’appuntamento del prossimo 5 giugno non per pulire ma per sensibilizzare i cittadini a mantenere pulito. Incontro Sabato, in piazza Ospedale Vecchio, a Pozzo di Gotto ore 8:15