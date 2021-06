Calcio, l’Igea batte l’Atletico Catania (2-1): per la semifinale adesso serve non perdere a Giarre

L’Igea 1946, con un secondo tempo in crescendo, batte un coriaceo Atletico Catania (2-1) con il gol sul rigore di Biondo e la marcatura di Carrello, dopo il momentaneo pareggio di Siclari. La contemporanea sconfitta del Giarre sul campo dell’Enna ha generato una situazione di grande incertezza sui nomi delle due squadre che si affronteranno in semifinale. Al momento i giallorossi sono in testa a punteggio pieno con 6 punti, seguiti da Giarre e Enna a 3 punti, con l’Atletico Catania fermo a quota 0. Il calendario mette di fronte proprio Giarre ed Igea, con l’Enna che viaggia per affrontare il match contro l’Atletico Catania. Tutte e quattro le formazioni possono conquistare il pass per la semifinale.

L ‘Igea 1946 dovrà uscire imbattuto dallo stadio del Giarre, perchè con una sconfitta dovrà sperare in un mancato successo dell’Enna sul campo dell’Atletico Catania.

Il Giarre dovrà vincere obbligatoriamente, oppure pareggiare, con una contemporanea sconfitta dell'Enna.

L' Enna è nelle stesse condizioni del Giarre, ma con l'obiettivo di vincere con almeno due gol di scarto, considerato che attualmente ha la peggiore differenza reti rispetto ad Igea e Giarre, in caso di arrivo in gruppo con tre squadre a sei punti.

L'Atletico Catania invece deve vincere preferibilmente con almeno due gol di scarto, e sperare nella vittoria dell'Igea a Giarre, per agganciare l'Enna e la formazione etnea così da innescare la classifica avulsa a quota 3 ed il calcolo della differenza reti.

Si tratta di un rebus che solo domenica pomeriggio dopo le 18.30 potrà essere risolto. Ricordiamo che la formula dei playoff prevede la semifinale tra le prime due dello stesso girone in campo neutro.

Nell’altro raggruppamento è già qualificato il Siracusa, che domenica paradossalmente potrà scegliersi l’avversario, tra l’Aci Sant’Antonio e lo Jonica. Affrontando in casa gli etnei, con un successo il Siracusa spalancherebbe le porte della semifinale allo Jonica, impegnato in casa contro un Ragusa ormai senza obiettivi, ma costretto a vincere con almeno quattro gol di scarto. In caso contrario sarebbe l’Aci Sant’Antonio a contendere la finale playoff alla formazione aretusea.

Gara 1 – 30 maggio 2021 ore 16.30 Aci S. Antonio Calcio – Ragusa Calcio 1-0 Siracusa – Jonica F. C. 5-1 Giarre 1946 – Atletico Catania 4-2 Igea 1946 – Enna Calcio 1-0 Gara 2 – 2 maggio 2021 ore 16.30 Aci S. Antonio Calcio – Jonica F. C. 1-1 Ragusa Calcio – Siracusa 0-1 Enna Calcio – Giarre 1946 1-0 Igea 1946 – Atletico Catania 2-1 Gara 3 – 6 maggio 2021 ore 16.30 Jonica F. C. – Ragusa Calcio Siracusa – Aci S. Antonio Calcio Atletico Catania – Enna Calcio Giarre 1946 – Igea 1946