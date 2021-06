Novara di Sicilia è una delle tre “Città del Formaggio 2021”

L’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) ha assegnato il riconoscimento di “Città del Formaggio” 2021 a tre comuni italiani. Insieme a Bergamo e Bracciano in provincia di Roma, è stata premiata anche Novara di Sicilia, per la nota produzione del Maiorchino. A questo formaggio Novara di Sicilia dedica ogni anno una sagra, durante la quale le forme di Maiorchino vengono utilizzate per il lancio della “ruzzola”, in sostituzione del disco di legno usato solitamente per questo gioco su altre piazze.

“L’obiettivo dell’Onaf – sottolinea Pier Carlo Adami, Presidente nazionale- è che questa iniziativa possa rivelarsi utile, contemporaneamente, al settore lattiero-caseario e ai Comuni proclamati Città del Formaggio. È suggestivo e nello stesso tempo realistico immaginare che il turista sia invogliato a visitare un determinato comune e a soggiornarvi, dopo aver notato il pannello che ne sancisce l’appartenenza al circuito delle Città del Formaggio”.

Il prestigioso riconoscimento, con relativa segnaletica stradale, è stato consegnato lo scorso 29 maggio, ad Enna, durante la nona edizione del Caseus Siciliae Premio Trinacria d’Oro dedicato al Pecorino Siciliano DOP. Era presente il sindaco di Novara di Sicilia, Gino Bertolami, che ha espresso la soddisfazione della sua comunità per il premio assegnato dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi.