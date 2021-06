L’assessore regionale Marco Falcone in visita a Terme Vigliatore e Rodì Milici

Marco Falcone, Assessore Regionale alle Infrastrutture, accompagnato dal deputato regionale Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia all’Ars, è stato in visita sul territorio di Terme Vigliatore e Rodi Milici.

L’esponente della giunta Musumeci ha prima effettuato un sopralluogo nella città delle Terme, sui sei cavalcavia sequestrati, ascoltando le ragioni dei operatori del settore florovivaistico. Con il provvedimento giudiziario è stato imposto il senso unico alternato per le automobili ed è stato interdetto il passaggio dei mezzi pesanti, con conseguente disagio sia per gli autotrasportatori che per le aziende del settore florovivaistico trainante per l’economia del territorio.

“Sono qua perché ho raccolto l’input dell’onorevole Tommaso Calderone che mi ha chiesto di verificare la situazione della viabilità, a seguito del sequestro dei cavalcavia di pertinenza del Cas, ritenuti poco sicuri per la circolazione stradale. Come Governo Regionale, abbiamo sollecitato il Consorzio Autostrade Siciliane al fine di poter trasmettere all’autorità giudiziaria tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati. In effetti c’è tutta una pianificazione già presentata alla Procura della Repubblica. Siamo fiducioso sull’avvio di un confronto costruttivo su questo aspetto, per poter arrivare al dissequestro i manufatti. Solo così si potrà procedere agli interventi di messa in sicurezza. E’ giusto che la magistratura faccia il proprio corso e i propri accertamenti.” Assessore Regionale alle infrastrutture Marco Falcone

Successivamente, l’Assessore Marco Falcone e l’Onorevole Tommaso Calderone si sono spostati nel vicino comune di Rodì Milici, dove hanno avuto modo di incontrare il sindaco Eugenio Aliberti, la sua Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale. E’ stata l’occasione proficua per effettuare un sopralluogo all’interno della Chiesa di San Rocco, che sarà presto oggetto di un intervento di restauro con un finanziamento regionale di quasi un milione di euro.