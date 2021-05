Pubblicità che ti costa la metà: prorogato il bonus. C’è tempo fino al 30 settembre

Fare pubblicità e acquistare redazionali o banner conviene.

Il Governo ha prorogato i termini del bonus pubblicità aumentando il fondo dedicato che ha raggiunto i 65 milioni di euro.

Questo significa che sarà possibile richiedere ancora il credito di imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari presentando una domanda dal il 1° e il 30 settembre 2021. I termini erano scaduti il 31 marzo scorso.

Il bonus pubblicità è un’agevolazione fiscale, erogata sotto forma di credito d’imposta, che rientra nelle azioni promosse dallo Stato al fine di contrastare la crisi delle imprese nel settore editoriale.

La nuova Legge di Bilancio ha confermato la proroga per il 2021 e il 2022 del credito d’imposta del 50% per tutti gli investimenti pubblicitari delle aziende a mezzo stampa digitale e online. Quest’ultimo punto è la novità più grande: se nel 2020, infatti, l’agevolazione riguarda va tutti i budget investiti in pubblicità, anche a mezzo radio e TV, oggi questi due canali restano esclusi dalla detrazione.

