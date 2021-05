Il tribunale del Riesame annulla il sequestro di beni all’imprenditore Bonina

I giudici del tribunale del Riesame di Messina hanno accolto il ricorso presentato dai legali del noto imprenditore barcellonese Immacolato Bonina, annullando il sequestro di beni disposto dal Gip del Tribunale di Barcellona su richiesta dalla Procura nell’ambito dell’operazione Credit Away.

Il provvedimento, richiesto dall’avvocato difensore Francesco Aurelio Chillemi, ha dissequestrato i beni per 400 mila euro riconducibile all’imprenditore del settore dei supermercati, con un passato a guida dell’Igea Virtus e del Basket Barcellona. Bonina era stata raggiunto da un’avviso di garanzia con l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nonché ulteriori ipotesi di reato per omesso versamento dell’IVA e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Si attendono adesso le motivazione della decisione del tribunale del Riesame, che non ha ritenuto vi fossero i presupposti per procedere al sequestro dei beni.