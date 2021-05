Da molestatore picchiato a vittima di dicerie: “Il pregiudizio mi ha condizionato la vita”

Qual è il male endemico per eccellenza che può attanagliare le vite di ognuno di noi, fondandosi su pettegolezzi che hanno fatto il giro del mondo prima che la verità venisse a galla?

Le dicerie. Sì, proprio quelle. Le conosciamo bene noi che viviamo in una piccola cittadina, noi che ci conosciamo tutti e se non siamo parenti stretti, siamo parenti di parenti.

Ma che succede se un fatto viene travisato, poi raccontato in malo modo e continua a fare il giro delle bocche di tutti fino a ledere la vita di chi – conosciutissimo nella sua piccola cittadina – ne paga le conseguenze?

Quella che vi raccontiamo è la storia del figlio di un barbiere dell’hinterland barcellonese, che ha voluto raccontare a 24live quell’episodio che gli ha condizionato la vita.

“Ho pensato che solo raccontando la mia versione dei fatti – dopo quasi 10 anni di soprusi – riuscirò a liberarmi del pregiudizio che i miei concittadini nutrono nei miei confronti. Chi si è mai chiesto come sto ad essere stato additato come il ‘molestatore picchiato’ quando avevo solo 20 anni? Convivere con una falsa versione della realtà fino ad essere rifiutato da altre ragazze per quella brutta reputazione che gli altri ti hanno cucito addosso non ne sopportabile ma io l’ho vissuto e adesso vorrei raccontarlo“. Inizia così il racconto del ragazzo a 24live.

I fatti

L’episodio di cui il ragazzo parla risale al lontano 2002, quando – stando al racconto del ragazzo e alle successive verifiche degli inquirenti – sarebbe caduto nella trappola tesa dal fratello e dal marito di una donna, la quale sarebbe stata infastidita più volte da un presunto molestatore telefonico.

“Mi trovavo sul lungomare per i fatti miei – racconta il nostro lettore – quando ad un certo punto vedo questa donna camminare avanti e indietro davanti a me che ero fermo in macchina. La signora mi guardava insistentemente, con sguardo e movenze avvenenti. Ricordo che soffiava vento fortissimo e poi ha iniziato a piovere. Ho visto che lei stava ancora lì e la invitai a ripararsi in macchina“.

Mai errore più grande, al quale seguì l’aggressione dei parenti della donna, la quale nel frattempo aveva già intuito che la voce del ragazzo non corrispondeva a quella del molestatore telefonico o del presunto tale. La rabbia degli uomini non si placò nemmeno nel tentativo di una spiegazione e quell’episodio si ingigantì fino a crescere di bocca in bocca per tutti gli abitanti del paese.

Le conseguenze

“Da quel momento in poi – racconta il ragazzo – io sono il molestatore che è stato picchiato per essere stato scambiato col molestatore telefonico di questa signora. Anche se la vicenda penale si è conclusa quasi subito perchè i tabulati telefonici hanno reso evidente che il mio numero di telefono non corrispondeva a quello del signore che vessava la donna e che la voce era diversa, la sentenza liberatoria per me è arrivata nell’aprile 2021. Mi hanno risarcito anche i danni. Si tratta di una miserissima somma che però non mi darà indietro tutti questi anni vissuti insieme al pregiudizio. Per questo, mi sono rivolto a voi. Vorrei tanto che nessuno viva più una cosa del genere”.

Una storia semplice in cui il ragazzo si è trovato coinvolto e poi incastrato in una rete, quella sociale.

Il messaggio