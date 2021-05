Calcio Eccellenza, Igea in campo oggi contro l’Enna nella prima gara della poule promozione

E’ una gara fondamentale quella di oggi pomeriggio contro l’Enna per le ambizioni dell’Igea 1946, che affronta la poule promozione di Eccellenza con l’obiettivo di giocarsi tutte le sue carte per puntare al salto in serie D.

In un girone in cui appare favorito il Giarre per uno dei due posti che garantiscono la partecipazione alle semifinale playoff, il confronto con la formazione ennese diventa un passaggio importante nel percorso dei giallorossi. La squadra del tecnico Beppe Furnari deve far tesoro degli errori commessi nella gara di campionato, che vide proprio l’Enna violare il D’Alcontres Barone. C’è la consapevolezza comunque della crescita di un gruppo che rispetto all’autunno scorso è cambiano negli uomini e soprattutto nella mentalità. L’Enna è un avversario da non sottovalutare, ma l’Igea ha dimostrato di aver tutte le carte in regola per puntare alla vittoria.

L’appuntamento è fissato oggi alle 16.30 al D’Alcontres Barone, per l’ultima volta in questa strana stagione a porta chiuse. Da mercoledì 2 giugno in occasione della gara contro l’Atletico Catania torneranno i tifosi sugli spalti, anche se con una capienza ridotta al 20 per cento.