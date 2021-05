Uil Medici: “La parziale riconversione del Cutroni Zodda rischia di trasformarsi in un bluff”

La UIL Medici frena gli entusiasmi sulla parziale riconversione dell’ospedale Cutroni Zodda, che secondo le ultime disposizioni ospiterà 28 posti letti di degenza ordinaria, lasciando attivi solo 12 posti letto Covid nel reparto di Malattie infettive.

“Se le condizioni di riapertura dovessero essere quelle annunciate noi giorni scorsi – commenta Paolo Calabró, vice coordinatore provinciale area medica Uil Fpl – questa organizzazione sindacale è totalmente contraria. L’ospedale di Barcellona sarà tutt’al più per una clinica, dove saranno ricoverati i pazienti provenienti dalle altre strutture ospedaliere del comprensorio. Dalle ultime notizie infatti il Pronto soccorso del Cutroni Zodda continuerà ad essere esclusivamente Covid e quindi non potrà effettuare ricoveri nei reparti non covid. Praticamente quei pochi posti letto di reparti servirebbero solamente a ricoveri programmati e certamente non si potrebbero trattare i casi in emergenza urgenza. A Barcellona infatti è prevista al momento una sola tc e non si può garantire la separazione dei percorsi tra i pazienti Covid e no Covid. Restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti sulla questione, con l’auspicio di poter cambiare opinione”.

Per garantire un percorso di completa riconversione sarà inoltre necessario riportare a Barcellona tutto il personale medico e paramedico, trasferito in altri ospedali del provincia per garantire l’assistenza ai pazienti no Covid.