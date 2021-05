Teatro Mandanici, firmato protocollo d’intesa con l’Istituto musicale “A. Corelli”

Ieri 28 Maggio, si è tenuta una conferenza stampa sugli eventi della prossima stagione estiva del Teatro Mandanici, durante la quale è stato firmato il protocollo d’intesa con l’Istituto Musicale “A. Corelli” di Messina. Alla presenza dell’esperto Alberto Maria Antonio Munafò-Siragusa, del sindaco Pinuccio Calabrò e del Presidente del Conservatorio, Giuseppe Ministeri, sono stati illustrati i dettagli dell’operazione ed i benefici culturali sul territorio.

Bisogna puntare alla ripartenza, soprattutto dopo questo periodo pandemico e alle difficoltà economiche. Per certi aspetti viviamo un periodo storico simile alla Seconda Guerra Mondiale. Si tratterà di una fondazione aperta, che possa coinvolgere altri enti, soprattutto i privati, non solo barcellonesi ma di tutto l’hinterland. Cercheremo di fare una stagione dignitosa ed onesta, che dia lustro al teatro Mandanici perché credo che sia una delle più belle realtà che ci sono in Sicilia.

Sindaco Pinuccio Calabrò