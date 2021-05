Barcellona, sacchi neri nei compattatori: la discarica di Trapani respinge 32 tonnellate di rifiuti

L’assessore all’ambiente Paolo Pino aveva preannunciato il pugno duro della discarica di Trapani contro l’utilizzo dei sacchi neri per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. La conferma è arrivata ieri con la decisione di respingere all’ingresso della struttura oltre 32 tonnellate provenienti da Barcellona Pozzo di Gotto. I rifiuti non rientravano tra quelli considerati indifferenziati, perchè è stata riscontrata la presenza di materiale tessile, di componente organico, di carta, di cartone, di plastica, di vetro, di filtri di autovetture e di cavi elettrici, che secondo i paramenti andrebbero conferiti nella rispettiva tipologia di rifiuti.

“Come già anticipato il mese scorso e com’era prevedibile ipotizzare – commenta l’assessore Pino – la chiusura della discarica di Lentini ed il passaggio alla discarica di Trapani ha creato e continuerà a creare non pochi disagi per il comune di Barcellona. Senza una presa di coscienza da parte di tutti i cittadini sull’effettiva differenziazione dei rifiuti, rischiamo di dover fronteggiare un’eventuale emergenza sanitaria, determinata da montagne di rifiuti indifferenziati abbandonati nel territorio comunale e nelle isole ecologiche mobili, col rischio di giacere sulle strade cittadine”.

L’assessore Pino chiarisce l’episodio verificatosi alla discarica di Trapani: “Il divieto di utilizzo dei sacchi neri per il conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati è stato espressamente imposto dalla Società che gestisce il sito. Ciò chiaramente è il risultato dei rifiuti di ogni sorta che vengono abbandonati nelle isole ecologiche o in prossimità delle stesse o ancora gettati lungo le strade della città senza alcun rispetto del decoro e dell’igiene. Anche per questo motivo

l’amministrazione ha già interrotto il tacito rinnovo per altri due anni dell’attuale contratto ed abolito la presenza delle isole ecologiche nella previsione di quello nuovo, con il porta a porta su tutto il territorio. In attesa di questo cambio di strategia invitiamo i cittadini a conferire e differenziare correttamente i rifiuti, già dai prossimi giorni, posto che sarà effettuato un servizio di vigilanza e controllo con la presenza degli operatori della polizia municipale, degli ispettori ambientali e con l’impiego delle telecamere. I trasgressori saranno sanzionati così come già accade per le auto in sosta vietata, che vengono rimosse durante lo spazzamento delle strade”.