Barcellona, al via la seconda tappa del Trofeo Sicilia- One Day salto ad ostacoli

Si terrà domani 30 maggio la seconda tappa del Trofeo Sicilia- One Day salto ad ostacoli, una competizione valida per le qualificazioni alla Coppa Italia. Sono già in molti ad essersi iscritti al torneo, diviso in cinque categorie: categoria Pony Games e salto con gli ostacoli categoria 30, categoria 50, categoria 80, categoria 100.

Sarà un momento di assoluto divertimento, sopratutto per i bambini che impareranno a relazionarsi con il pony, imparando a conoscere e rispettare la loro natura e ad affinare la loro coordinazione col loro compagno di squadra.