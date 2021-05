24live.it e “Terzo Millennio” presentano il concorso letterario per scrittori: scadenza prorogata al 30 giugno

Pensato dal poeta Carmelo Aliberti, il concorso darà vita ad azioni culturali concrete, in favore della scrittura e della lettura, con il fine di contribuire alla crescita del tessuto culturale e alla condivisione dei valori che la rivista promuove. Prima di essere inserito in volume, ogni testo poetico o narrativo verrà selezionato per autore e pubblicato sul sito della rivista. I componimenti ritenuti più validi dal comitato scientifico saranno raccolti in volume da una casa editrice romana, con prefazione del direttore responsabile della rivista Prof. Giornalista Nino Motta e con intervento del coordinatore Carmelo Aliberti.

Modalità di partecipazione

Si possono inviare poesie e anche racconti, per non più di 4 pagine, da selezionare e da inserire nell’Antologia “POESIA E NARRATIVA DEL 3° MILLENNIO”. La scadenza prevista per fine mese, è stata posticipata al 30 Giugno 2021. Sarà possibile inviare il materiale all’email: terzomillennio2009@gmail.com o a CARMELO.ALIBERTI, Via Sara Davis 111,34135 TRIESTE con posta normale.

Non è prevista alcuna tassa di partecipazione, ma solo un contributo volontario e libero per spese di corrispondenza e di segreteria da versare sul c.c.p.n° 0102-9125513 dell’Associazione Culturale TERZO MILLENNIO NO PROFIT, VIA C.A;DALLA-CHIESA-22 98051 .CASTROREALE (ME), con causale: Contributo volontario.

Gli autori dovranno dichiarare di essere i soli proprietari dei testi, che sono inediti e tali rimarranno fino al 30 dicembre, periodo in cui prevedibilmente uscirà l’Antologia Provvederà la Rivista a fare le fotocopie necessarie agli esaminatori. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta da una molto seguita TV locale.