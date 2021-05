Il Co.di. di Barcellona ricorda l’ex sindaco Roberto Materia: “Un amico che non finiremo di ringraziare”

Il direttivo del Co.di. Coordinamento Disabili di Barcellona Pozzo di Gotto ha voluto ricordare con una toccante lettera l’ex sindaco della città del Longano Roberto Materia, a poche settimane dalla sua prematura scomparsa. Il testo, firmato dal fondatore dell’associazione Vincenzo Aparo, trasmette la riconoscenza per il suo impegno a sostegno dei diversamente abili.

A Roberto Materia

Doveroso appare celebrare una figura tanto importante per l’associazione CO.DI.

È inutile dire che la Sua scomparsa ci ha lasciati sgomenti.

Importante è stato il sostegno fornito alla nostra associazione durante gli anni in cui aveva rivestito la carica di Assessore alla Provincia.

Prezioso è stato il contributo economico che ha fornito al Co.Di. per l’acquisto del primo pulmino modificato per disabili.

Il dott. Materia ha sempre avuto un’attenzione particolare per i nostri disabili, fornendo un sostegno personale ed economico e per il quale il fondatore del Co Di, Vincenzo Aparo, ha avuto il piacere di dire che il Dott. Materia sarebbe passato alla storia del CoDi e di Barcellona P.G.

La nostra associazione, che opera ormai da 31 anni sia nel Comune di Barcellona P.G. che nei territori vicini, si fonda sul servizio di volontari, ragazzi del servizio civile, tirocinanti di diverse professioni ed attività ripartiva. Pertanto, è grazie a gente che mostra grande sensibilità se oggi possiamo continuare a svolgere bene la nostra attività, gente come Roberto Materia.

Per questo non finiremo mai di ringraziare il GRANDE AMICO ROBERTO.