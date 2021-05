Barcellona, la via La Marmora continua ad essere un colabrodo

Puntuale come un orologio svizzero è arrivata l’ennesima segnalazione di una perdita dalla condotta idrica in via La Marmora, la strada che collega la via Pitagora con la via Moleti.

I residenti hanno inviato alla redazione le immagini dall’acqua che invade copiosamente il marciapiede e la carreggiata, nonostante gli interventi tampone degli ultimi anni. La fragilità della tubazione è ormai risaputa e ciclicamente torna ad essere un tormentone. Gli uffici tecnici hanno più volte ribadito la necessità di un intervento strutturale, che richiede una specifica copertura finanziaria, che al momento non sembra disponibile. Per il momento i residenti dovranno accontentarsi del riparazione del guasto, sperando che resista più a lungo possibile.





.