Torregrotta, l’Auditorium della Gioia apre il sipario

Sarà la Sottosegretaria all’Istruzione, Senatrice Barbara Floridia, ad alzare il sipario sull’Auditorium della Gioia, nuovo spazio didattico ottenuto dai vecchi spazi dell’Aula Magna. L’Auditorium sarà dedicato alla memoria delle maestre Melina Condipodero, Serafina Currò e Grazia Romeo, docenti molto apprezzate del Comprensivo.

«Quello che verrà inaugurato sarà, in definitiva, un vero e proprio teatro – spiega la Dirigente dell’IC Torregrotta Barbara Oteri – con palcoscenico e una sala in grado di ospitare (quando la situazione pandemica lo consentirà) fino a 130 persone, che si aprirà a svariate applicazioni didattiche in favore degli alunni di tutto il Comprensivo. Ma anche uno spazio – conclude la Dirigente – che intende rappresentare un luogo di cultura per la popolazione Torrese al di fuori dei periodi dedicati alla didattica, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni».