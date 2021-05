Scacchi: dal 29 maggio, il via al 22° campionato regionale

Il prossimo 2 Giugno 2021 alle ore 15:30, nella sede di Palazzo D’Amico di Milazzo, l’ A.P.P.D. Kodokan e l’ASD Barcellona Scacchi daranno vita alla cerimonia per la premiazione del 22° Campionato Regionale Siciliano assoluto di scacchi.

La manifestazione, organizzata dall’ A.P.P.D. Kodokan, con il patrocinio del comune di Milazzo, la collaborazione dell’ ASD Barcellona Scacchi e della Delegazione Provinciale della FSI, vedrà competere i migliori giocatori siciliani per contendersi un ricco montepremi di 1000€ e i titoli di campione regionale assoluto, femminile, over 65, over 50 e vari premi di fascia.

Il campionato è valevole come quarto di finale e qualifica alla semifinale del campionato italiano assoluto.

La premiazione sarà preceduta dal primo appuntamento in presenza a palazzo D’Amico, dove da sabato 29 maggio sino a mercoledì 2 giugno è in programma il 22° campionato regionale assoluto di scacchi organizzato dall’Appd Kodokan di Messina e valido come qualificazione al campionato italiano. Alla manifestazione, patrocinata dal Comune di Milazzo, parteciperanno una sessantina di giocatori.

“Per cinque giorni si prevede a Milazzo la presenza di circa 200 persone – afferma l’assessore ai beni culturali, Francesco Alesci – e quindi sono certo che ciò sarà un supporto per le nostre attività economiche che necessitano di un rilancio dopo questi mesi difficili. Abbiamo deciso pertanto di sostenere tale iniziativa anche per valorizzare i nostri siti di interesse storico e nel contempo far conoscere l’attività culturale e turistica della città“.