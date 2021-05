“In ricordo di Franco Battiato”: l’iniziativa per le scuole lanciata dall’Assessore Dottore

L’assessore Viviana Dottore ha lanciato alle scuole di Barcellona Pozzo di Gotto l’invito a voler ricordare Franco Battiato.

L’avv. Dottore lo ha fatto inviando una lettera a corredo dell’invito che riportiamo di seguito:

“Ho pensato all’iniziativa ‘in ricordo di Franco Battiato’ da promuovere negli istituti comprensivi cittadini perché vorrei che anche i più piccoli amassero questo grande poeta della nostra epoca, purtroppo scomparso di recente.

Vorrei si accostassero non tanto o non solo al suo genere musicale ma al suo modo di fare musica, di parlare, di raccontare nelle sue canzoni storie e aneddoti. Mi piacerebbe far capire ai più piccoli che ,giustamente per via dell’età , possono ritenersi attratti da altro tipo di musica, che Battiato ha scritto parole senza tempo. L’iniziativa prevede, infatti, in particolar modo l’ascolto e una successiva parafrasi o commento della canzone “La cura”; chi non ha sognato, amato e forse anche un po’ “sofferto” all’ascolto di quelle parole? L’ho ritenuta la canzone che più di tutte esprime amore nella sua più ampia accezione. Ma non solo: cura è affetto, tutela protezione, accudimento. È un concentrato di sentimenti forti. Un testo in cui chi ama riconosce il proprio ‘essere speciale’. Vorrei si lasciassero affascinare dall’idea di ascoltare un Poeta dei nostri giorni, al fine non solo di ricordarlo ma anche conoscerlo meglio e chissà forse anche appassionarsi a lui. L’altra parte dell’iniziativa lascia agli alunni la possibilità di scegliere, tra l’importante e ampia discografia di Battiato, un ulteriore testo da commentare e quindi apprezzare. “