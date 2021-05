Furnari: assolto giovane accusato di falsa testimonianza

Lieto fine per la vicenda processuale di un trentenne di Furnari .

L’uomo, assistito dal legale Avv. Alessandro Imbruglia, era stato rinviato a giudizio davanti al Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Barcellona PG con l’accusa di aver reso una falsa testimonianza in un giudizio di risarcimento danni da incidente stradale celebratosi davanti al Giudice di Pace di Barcellona PG e concluso con il rigetto della domanda di risarcimento avanzata dal conducente di un’automobile asseritamente danneggiata .

L’imputato era stato indagato a seguito della querela nei suoi confronti da chi si è visto respingere dal Giudice di Pace la propria domanda di risarcimento. Il giovane era stato accusato di aver reso dichiarazioni difformi da quelle degli altri testimoni in ordine alla dinamica del sinistro .

A scagionare l’uomo con la formula “perchè il fatto non sussiste” è stato il GUP Dr. Sidoti, al termine del giudizio con rito abbreviato .