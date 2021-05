Barcellona, riattivata l’assistenza sanitaria no-Covid anche all’ospedale Cutroni Zodda

L’Assessorato regionale alla Sanità ha accolto la proposta di rimodulazione dei posti letto Covid in provincia di Messina, condivisa dal commissario ad acta per l’emergenza Alberto Firenze e dal direttore generale dell’ASP Messina Alagna. L’iniziativa era stata sostenuto pubblicamente anche dal deputato regionale Pino Galluzzo attraverso i social.

L’ospedale Cutroni Zodda tornerà già da oggi ad avere un’area no covid, con 28 posti posti letto che saranno riattivati nel plesso centrale della struttura di via San Vito, mentre i 12 posti letto ordinari Covid saranno confermati nel reparto di Malattie Infettive.

Davanti alla curva epidemiologica in continua discesa, in provincia di Messina sono stati mantenuti in totale 86 posti ordinari, 35 di terapia intensiva e 8 posti di sub-intersiva.

“Ho appena ricevuto la conferma – dichiara Galluzzo – che l’ospedale di Barcellona tornerà ad garantire l’assistenza no-covid. Sono soddisfatto perché anche il mio appello è stato accolto dai vertici della Sanità regionali e provinciale. Dobbiamo tornare alla normalità, nella consapevolezza che è stato avviato un percorso graduale di rilancio dell’ospedale barcellonese che non sarà fermato”.