Santa Lucia di Mela ricorda la strage dello stadio Heysel con un evento online

L’amministrazione comunale di Santa Lucia del Mela, nell’ambito della programmazione del “Maggio dei libri”, ha voluto ricordare la strage dello stadio Heysel, quando morirono 39 tifosi travolti dalla foga degli hoolingans inglesi prima della finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool.

Venerdì 28 maggio alle 19.30 è stata programmata una diretta dalla pagina Facebook del Comune di Santa Lucia del Mela per raccontare quel momento tanto tragico della storia del calcio moderno attraverso la presentazione del libro testimonianza “Quella notte all’Heysel” di Emilio Targia. L’autore era presente il 29 maggio 1985, nello stadio belga come si legge nel testo: “Emilio ha diciotto anni e ce l’ha fatta: è lì, con il biglietto per entrare allo stadio, insieme all’amico di una vita, Giampiero. Nello stadio, tra canti e battiti di mani, c’è una chimica speciale che assomiglia a un incantesimo. “Bastò un click sull’interruttore a far svanire il calore di quel sole. A precipitarci nel gelo. Mani che di colpo ora servivano a proteggersi. Canti tramutati in urla”.

Dopo i saluti dell’Assessore Benedetto Merulla, sono previsti gli interventi di Iuliana Bodnari- Presidente Comitato PER NON DIMENTICARE HEYSEL, di Stefano Tacconi- Junic portiere della Juventus in quella tragica serata, dell’autore del libro Emilio Targia e di Andrea Lorentini, presidente Associazione Vittime Heysel. Modereranno l’incontro Katia Trifirò e Francesco Anania.