Calcio Eccellenza: l’Igea si gioca tutto in una settimana, domenica in campo con l’Enna a porte chiuse

L’Igea 1946 si sta preparando alla settimana decisiva della stagione. Dopo aver conquistato con merito l’accesso alla poule promozione nel torneo di Eccellenza, i ragazzi del tecnico Beppe Furnari affronteranno in otto giorni domenica 30 maggio l’Enna e mercoledì 2 giugno l’Atletico Catania al D’Alcontres Barone e poi domenica 6 giugno in trasferta la favorita Giarre, capolista del torneo.

Per le disposizioni sulla pandemia, anche domenica 30 maggio l’incontro con l’Enna sarà disputato a porte chiuse, mentre i tifosi potranno tornare allo stadio in numero limitato per la gara del 2 giugno contro l’Atletico Catania. Ecco il programma della poule promozione che assegna di quattro posti per le semifinali. Passano al turno successivo le prime due di ogni gironi.

Quadrangolare 1 Quadrangolare 2 Giarre Siracusa Igea 1946 Aci Sant’Antonio Enna Ragusa Atletico Catania Jonica