Pavimentazione A20: domani si aprono i cantieri tra Milazzo e Barcellona

Partito il 9 marzo, anche sull’autostrada A20 Messina-Palermo prosegue il programma avviato da Autostrade Siciliane per il rifacimento del manto stradale e il risanamento dei relativi strati sottostanti. Da domani mercoledì 26 maggio, saranno allestiti nella carreggiata in direzione Palermo anche i cantieri che restituiranno un nuovo asfalto nei cinque chilometri e mezzo della tratta Milazzo-Barcellona.

Nel percorso interessato dai lavori, sino al 22 giugno, il traffico sarà deviato sulla corsia di monte (in direzione Messina) dove verrà istituito il doppio senso di marcia. Per la sicurezza di tutti i viaggiatori e in ossequio alle disposizioni ministeriali, si raccomanda sempre il rispetto della segnaletica stradale, dei limiti di velocità di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso sul tratto autostradale interessato.

Il progetto, nel suo complesso, prevede il rifacimento di un totale di circa 50 chilometri (per entrambe le carreggiate) che sono oggetto oggi degli interventi di manutenzione straordinaria. I lavori, la cui data di ultimazione è fissata per il 15 gennaio 2022, sono stati affidati alla società “Tosa Appalti srl” di Acireale per un importo di € 21.980.000,00, provenienti dai fondi “Patto per il Sud”.