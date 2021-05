Barcellona, prosegue l’azione di contrasto alle violazioni dei venditori ambulanti

La Polizia Municipale, coordinata dal comandante Castrense Ganci, prosegue la la collaborazione con la Guardia di Finanza di Barcellona nei controlli annonari e fiscali. L’obiettivo è quello di assicurare la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, la relativa salubrità nonché il contrasto al lavoro nero ed ai furbetti del reddito di cittadinanza.

Stamattina è stato sanzionato un venditore di frutta, che svolgeva l’attività di ambulante sulla copertura del torrente Longano, in un tratto tra via Kennedy e via Amendola, interdetto al commercio itinerante da un’ordinanza sindacale datata 1997. Due pattuglie delle forze dell’ordine hanno controllato e contravvenzionato l’ambulante, che è stato sanzionato anche per violazioni al codice della strada.

Come già annunciato nei giorni scorsi, l’azione di controllo per contrasto all’abusivismo commerciale proseguirà su tutto il territorio comunale.