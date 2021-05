L’ufficio Teatro di Palazzo Longano ha convocato venerdì 28 maggio una conferenza stampa per comunicare le anticipazioni sugli eventi programmati per la prossima stagione estiva del Teatro. L’appuntamento fissato alle 18 di venerdì presso il foyer del Teatro “Placido Mandanici” e sarà l’occasione per la firma del protocollo d’intesa con l’Istituto Musicale “A. Corelli” di Messina, approvato con delibera di G.M. n. 112/2021.