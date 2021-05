Oliveri aderisce alla III edizione di “Basta plastica”, giornata contro l’abbandono dei rifiuti in spiaggia

Si è tenuta anche ad Oliveri la terza edizione di “Basta plastica”, la giornata di attivismo civico e di sensibilizzazione contro l’abbandono di rifiuti sulle spiagge.

L’iniziativa, anche nel centro turistico alla pendici del Tindari, ha riscontrato grande partecipazione ed ha interessato il lungomare di Oliveri, che si trova a pochi passi dalla riserva naturale dei laghetti di Marinello.

“Viviamo in un vero e proprio angolo di paradiso – afferma l’assessore all’ambiente Rosa Alessandro – ma purtroppo, talvolta ce ne dimentichiamo e non ci curiamo di ciò che la natura ci ha donato. In poche ore, infatti, i nostri ragazzi hanno raccolto 49 sacchi di rifiuti e molti ingombranti. A nome di tutta l’amministrazione e della cittadinanza oliverese rivolgo il più sentito ringraziamento alle associazioni che hanno partecipato all’iniziativa: l’Associazione Cirano, Cirano Giovani, gli Scout, i ragazzi della Sea Lovers, l’associazione Cinquesei ed i tanti bambini che, tra un sorriso ed una pacca, si sono spesi per rendere più pulite le nostre spiagge. Il loro esempio ci spinge ad avere più fiducia nel domani”.

L’amministrazione si è avvalsa della collaborazione della Nico 99, che ha messo a disposizione mezzi e materiale, e dei ristoratori del borgo marinaro il Lido Blue Lagoon, il Lido Belvedere, il Lido Tyndaris e il Market Domina, che hanno dissetato i volontari impegnati nell’attività di bonifica dell’arenile.