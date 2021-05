Mazzarrà Sant’Andrea, Francesco Cucinotta è il nuovo liquidatore della TirrenoAmbiente

La TirrenoAmbiente, la società in liquidazione, che per anni ha gestito la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea in contrada Zuppà, ha un nuovo liquidatore. Per la successione dell’incarico affidato fino a qualche settimana fa alla dimissionaria Sonia Alfano è stato nominato l’avvocato cassazionista di Capo d’Orlando Francesco Cucinotta, con esperienza ultra trentennale in diritto tributario e fallimentare.

Il nuovo liquidatore, alla presenza del Sindaco del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo Pietrafitta, socio di maggioranza della TirrenoAmbiente, ha voluto incontrare tutti i dipendenti della società, al fine di conoscerli e farsi conoscere, in modo da poterli, quanto meno, motivare e soprattutto ringraziare per esser rimasti alle dipendenze della società senza percepire stipendi regolari da circa due anni.

L’avv. Cucinotta ha, altresì, presentato i collaboratori che lo aiuteranno a realizzare il progetto predisposto per cercare di concludere positivamente la liquidazione della Società. Si tratta dell’avvocato penalista Chiara Dante e del geometra Salvatore Scimone. “L’avv. Dente, essendo proprio di Mazzarrà Sant’Andrea – commenta Cucinotta – conosce bene il territorio e tutta la storia della TirrenoAmbiente. Ritengo quindi utile ed indispensabile il suo contributo ed aiuto al fine di poter realizzare il progetto che abbiamo ideato. Il geom. Scimone è stata già dipendente di TirrenoAmbiente ed è un profondo conoscitore delle problematiche che affliggono la discarica, oltre ad essere consulente del Genio Civile nel corso dei recenti lavori ideati e realizzati per la messa in sicurezza della stessa”.

L’avv. Cucinotta, nel ringraziare il sindaco Pietrafitta nel suo ruolo di socio di maggioranza della società, ha quindi tracciato la linea guida del suo incarico: “Pur consapevole del fatto che trattasi di un arduo compito, sono motivato per questa nuova avventura e spero di svolgere il mandato nel migliore dei modi. Sarà fondamentale la professionalità dei miei collaboratori ed il lavoro dei dipendenti che non hanno mai fatto mancare il loro impegno nonostante le difficoltà economiche sopportate. Senza perdere di vista il fine proprio del mio ministero di liquidazione, con l’obiettivo di una complessa attività di recupero crediti nei confronti degli ATO ed, in minor misura, nei confronti del Comuni, per far fronte ai debiti nei confronti soprattutto dei dipendenti, io ed il mio staff non possiamo ignorare l’urgenza, importanza ed attenzione che merita la discarica e la sua messa in sicurezza. Stiamo già lavorando per cercare di evitare danni ambientali seri.”