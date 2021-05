Il ponte sullo Stretto, un’opera inutile e dannosa?

Mario Tozzi – scienziato ecologista – definisce la riproposizione della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina “un’antica bandiera sventolata da demagoghi di ogni segno e colore”. E aggiunge: “Una follia priva di senso geologico, naturalistico e culturale, un delirio onanistico di una setta di tecnocrati, incapaci di convivere armonicamente col mondo che ci circonda. E’ soprattutto un’opera diseducativa, inutile e potenzialmente dannosa”.

E’ possibile considerare preconcetta e avventata tale presa di posizione, come ritengono i fautori della realizzazione del ponte?

Nel mondo – scrive Tozzi – non è mai stato costruito un ponte a campata unica più lungo di quello di Akashi, in Giappone. Il ponte di Messina sarebbe lungo il doppio. Ancora non si comprende bene quali materiali saranno utilizzati. Ammesso pure che l’opera sia tecnicamente fattibile, bisogna tenere conto del luogo in cui sarà portata a termine.

La zona dello Stretto è al più alto rischio sismico, segnata da una profonda spaccatura che passa sotto il futuro ponte. Non bastassero i terremoti (che non dipendono dalla volontà umana), occorre – afferma ancora Tozzi – tenere conto delle frane, degli scivolamenti gravitativi nelle due sponde dello Stretto, non solo in superficie, ma anche in profondità. Per la costruzione del ponte nel territorio si dovrebbero fare colossali movimenti di terra, aperture di cave, prelievi di inerti, livellamenti di colline, opere in cemento armato al contorno; cioè esattamente tutto ciò che non si dovrebbe fare in un territorio che ha il record europeo di frane.

Nel caso in cui si faccia anche la ferrovia, ciò comporterebbe che gli imbocchi siano costruiti molto lontani, perché i treni non possono superare pendenze pronunciate (e si dovrebbero costruire nuovi binari su entrambi i versanti per vari chilometri).

Ma a chi gioverebbe il ponte? A parte l’incancellabile sfregio al paesaggio meraviglioso dello Stretto, al mito di Scilla e Cariddi, al parco letterario, alla natura, certamente il ponte gioverà poco a messinesi e reggini che si spostano ogni giorno. Il ponte non nascerà nel centro di Messina, né finirà nel centro di Reggio. Gli imbocchi sono previsti nelle zone di Cannitello e di Ganzirri. Pertanto chi per ora ci mette 30 minuti, domani ci metterà il doppio, dovendo usare l’auto, uscire dalla sua città, attraversare il ponte e rientrare nell’altra città, cercando pure parcheggio e pagando un pedaggio caro. Per abbassare il prezzo del pedaggio occorrerebbe che aumentasse l’attraversamento da parte dei veicoli non messinesi o reggini, ma le previsioni non pronosticano tale aumento in misura consistente.

Contro chi afferma che bisogna approfittare dei soldi del Recovery plan Mario Tozzi sostiene che – con una spesa inferiore a quella che occorrerebbero per il ponte – sarebbe auspicabile risistemare in maniera ecologicamente sostenibile il traffico marittimo dello Stretto, con navi rinnovate e con il disegno di nuovi scali. Per non dire degli altri interventi necessari alle viabilità siciliana e calabrese.

Mario Tozzi nel suo intervento non affronta l’argomento delle imprese che dovrebbero costruire il ponte, su cui invece si è soffermato Antonio Mazzeo nel libro “I padrini del ponte – Affari di mafia nello Stretto di Messina”, con prefazione di Umberto Santino.