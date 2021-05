Barcellona riparte da “Raccoglimi”, iniziativa pulizia spiagge

L’Associazione APS Aria Nuova, per giorno 23 Maggio, ha promosso un’iniziativa per la pulizia delle nostre spiagge, contando anche sull’aiuto dei cittadini. L’avvicinarsi della stagione balneare e la voglia godersi una spiaggia pulita, ha spinto l’attenzione di Aria Nuova proprio sulle nostre coste.

L’iniziativa sarà occasione per mandare un messaggio di sensibilizzazione, per stimolare l’adozione di comportamenti più sostenibili, e soprattutto per tutelare il nostro territorio.

“Raccoglimi” è anche un grido di allarme: buste di plastica, tappi, scatole di latta, sigarette sono alcuni dei rifiuti che ogni anno si trovano sulle spiagge, oltre a quelli che galleggiano in mezzo al mare e che favoriscono all’inquinamento marino, vera emergenza globale.

L’appuntamento è domenica mattina alle ore 9,30 alla ex colonia di Cicerata. L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con il Comune di Barcellona P.G.- Assessorato Ambiente, e con la partner Dusty.