Vaccini, difficoltà nella prenotazione online per il centro di Barcellona: mancano le forniture Pzifer e Moderna

La campagna di vaccinazione prosegue in provincia di Messina, con l’apertura dei nuovi hub di Taormina, Parco Corolla, Capo d’Orlando e Sant’Agata di Militello.

Dagli utenti di Barcellona arrivano però segnalazioni sulle difficoltà nelle prenotazioni attraverso la piattaforma regionale per il centro della città del Longano, che non viene proposto tra opzioni cliccabili. Molti barcellonesi sono costi costretti a spostarsi negli hub della provincia per poter ottenere la dose di vaccino prevista per il rispettivo target.

Ai disagi nella fase di prenotazione, si aggiungono anche i problemi nella fornitura delle dosi Pfizer e Moderna per il centro vaccinale di Barcellona, da destinare alle prime dosi per i pazienti con patologia e per coloro che rientrano nelle fasce d’età previste dal piano vaccinale. Da stamattina i medici e gli infermieri, che si stanno impegnando nel servizio ai cittadini, somministrano solo dosi di Astrazeneca (rifiutato da molti cittadini) e Johnson & Johnson, con un conseguente calo nel numero delle inoculazioni, che nei giorni scorsi hanno superato le 900 vaccinazioni. Nell’ultima settimana le continue modifiche nella disposizioni sui pazienti a cui poter somministrare le dosi hanno creato non poca confusione tra la gente, con informazioni contradditorie che hanno creato anche disagi all’utenza. Molti hanno atteso per ore la possibilità di ottenere la somministrazione del vaccino Pfizer o Moderna, per poi scoprire che non erano inseriti tra i target della giornata.

foto di repertorio