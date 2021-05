‘Proteggi te e i nonni”, open weekend vaccini da oggi a domenica

Nonni e nipoti insieme nella lotta contro il Covid pronti a vaccinarsi in questo weekend, senza bisogno di prenotazione.

Da oggi venerdì 21 a domenica 23 maggio, gli over 80 potranno ricevere la somministrazione Pfizer o Moderna insieme agli accompagnatori – anche più di uno e non per forza devono essere nipoti legati da vincolo di parentela – over 18 anni, per cui invece è previsto il vaccino Astrazeneca o Janssen.

È la nuova iniziativa della Regione Siciliana “Proteggi te e i nonni” per dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale nell’isola, che coinvolge anche la provincia di Messina in tutti gli hub vaccinali. Sarà prevista una corsia riservata per ridurre i tempi di attesa.

L’invito del Commissario Alberto Firenze