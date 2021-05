Messina: sorpresa a rubare in un negozio, aggredisce la commessa

Sorpresa a rubare in un negozio del centro, aggredisce la commessa per guadagnarsi la fuga. La Polizia di Stato arresta cinquantatreenne.

I poliziotti delle Volanti hanno proceduto, nella tarda mattinata di ieri, all’arresto in flagranza di reato di una cittadina messinese di 53 anni.

Allertati da una chiamata in sala operativa, sono tempestivamente intervenuti presso un esercizio commerciale del centro cittadino e bloccato la donna che, sorpresa a rubare, cercava di scappare.

La cinquantatreenne aveva sottratto un capo di abbigliamento infilandolo in borsa e si era avviata all’uscita ma era stata bloccata dalla dipendente del negozio che non aveva esitato a graffiare e strattonare con forza nel tentativo di divincolarsi.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai poliziotti di rinvenire altra merce verosimilmente sottratta nello stesso esercizio commerciale: tutti capi di abbigliamento per un valore complessivo di 510 euro.

Già gravata da pregiudizi specifici per rapina impropria, la donna è stata arrestata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposta agli arresti domiciliari.

È stata altresì denunciata per il reato di lesioni personali perpetrato ai danni della commessa e per il reato di ricettazione in relazione alla merce di sospetta provenienza illecita rinvenuta nella sua abitazione.